Figlio con un 15enne, norma del codice penale è ancora valida?

Per i minori di 14 anni si assume la presunta assoluta capacità secondo il codice penale per quanto riguarda gli atti sessuali, ma il principio può essere applicato anche nel caso del figlio avuto da una donna con il suo ex allievo di ripetizioni? Lo chiede proprio la difesa della donna in tribunale, spingendo verso l'intervento della Consulta per una "eccezione di legittimità costituzionale". Il giudice si esprimerà se ammettere o respingere questa eccezione, si presume che la decisione verrà detta nella prossima udienza del 20 gennaio 2020.

