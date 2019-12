Finge di vendere frutta e truffa un anziano, denunciato a Cavriglia: sulle tracce del complice

Un uomo, disoccupato di origine campana con diversi precedenti penali, è stato denunciato in stato di libertà a Cavriglia per aver truffato un anziano.

Il soggetto e un complice ancora da identificare, avrebbero fermato l'anziano che viaggiava in sella al suo motorino davanti al Comune di Cavriglia. I due avrebbero cercato di vendere una cassetta di frutta come diversivo per truffarlo: infatti, durante la contrattazione, sono riusciti a sfilare 100 euro dal portafoglio dell'anziano e darsela a gambe sul proprio furgone.

La vittima ha cercato subito di inseguire il furgone ma, una volta perse le tracce, si è rivolto ai carabinieri di Cavriglia. Quest'ultimi, attraverso la descrizione dei truffatori e del mezzo, e tramite le immagini della vidosorveglianza, sono riusciti ad individuare l'autore. L'identità del complice, che era alla guida del furgone, è ancora sotto le indagini dei militari.

Per l'uomo di individuato è scattata la denuncia per 'furto aggravato' e verrà inoltre richiesto il foglio di via obbligatorio dal Comune di Cavriglia.

