Incidente sul lavoro in Versilia, ferito 49enne

A Forte dei Marmi in via Cesare Battisti è avvenuto un incidente sul lavoro. In un cantiere edile un operaio 49enne è caduto da circa tre metri e si è fratturato le caviglie, oltre ad aver riportato lesioni alle gambe. Inizialmente era stato allertato l'elisoccorso Pegaso, ma poi l'incidente è stato meno grave del previsto, quindi l'ambulanza ha trasportato l'uomo all'ospedale Apuane Noa di Massa. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi, i vigili del fuoco e gli operatori della Sicurezza sul lavoro.

