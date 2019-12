Furto in un negozio bici hi-tech, colpo da 15mila euro. Rubate tre biciclette da corsa con telaio in carbonio. Il colpo da 15mila euro è avvenuto a Firenze, in via Chini la notte scorsa.

I ladri, dopo aver forzato la saracinesca e la porta d'ingresso, sono entrati nell'esercizio commerciale e hanno portato via tre bici da corsa con telaio in carbonio, del valore di circa 15mila euro ciascuna. Sull'episodio indaga la polizia.

