Gara annullata da Geofor, i commenti politici

Il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi esprime apprezzamento per la scelta del CdA di Geofor (qui la notizia): "Esprimo il mio personale apprezzamento per la scelta coraggiosa del CdA di Geofor di procedere, dopo aver appurato che l'unica offerta pervenuta non garantiva la parità salariale tra le maestranze coinvolte, ad internalizzare i servizi ambientali non solo per l'area pisana ma anche per quella di Pontedera, della Valdera e del Valdarno.

Già nell'estate insieme ad altri sindaci avevo chiesto alla società che fosse garantito, oltre alla parità di trattamento tra i lavoratori coinvolti, un miglioramento della quantità e della qualità dei servizi resi al territori senza che aumentassero i costi per i cittadini.

Se tali condizioni possono esser perseguite soltanto accorciando la filiera tra la committenza pubblica ed il servizio reso ai cittadini credo che la strada intrapresa da Geofor vada sostenuta con determinazione: il sistema degli appalti e dei subappalti, anche nel settore dell’igiene urbana, non è un paradigma immodificabile ma deve sempre esser inquadrato all'interno dei bisogni, delle esigenze e delle offerte che il mercato propone concretamente.

La buona amministrazione e la responsabilità sociale dell'impresa, oggi più che mai, devono riuscire nella difficile ma percorribile sfida di ripensare i modelli di gestione dei servizi: l'impegno dell'intera classe dirigente di questo paese deve essere quello di approntare strategie capaci di non mortificare la retribuzione dei lavoratori senza aggravare i costi per i cittadini. Dentro questo delta di soluzioni alternative serve mettere competenza, progettualità e coraggio: quella che il CDA di Geofor ha messo in campo in questa occasione e che raccoglie le istanze che ho sempre rappresentato fin dalla campagna elettorale."

La Consigliera Regionale Alessandra Nardini (PD) circa l'annuncio del Cda di Geofor di avere annullato la gara di appalto sui servizi di igiene urbana a fronte di una mancata garanzia di equità retributiva per i lavoratori.

"Sui diritti dei lavoratori e sui servizi ai cittadini è bene non arretrare di un millimetro. Per questo condivido con forza la decisione del Cda di Geofor di annullare la gara per l'esternalizzazione dei servizi, a fronte di mancate garanzie di equità di retribuzione per i lavoratori nell'unica proposta in campo. È un'azione coraggiosa che rompe l'idea che i ribassi e i subappalti siano un meccanismo incontrovertibile. Penso che di questo risultato vada reso merito ad amministratori come il Sindaco di Pontedera Franconi, che da mesi chiedono garanzie in tal senso. Come classe dirigente del territorio siamo chiamati tutti a farci carico del nuovo scenario con tre punti fermi: rispetto di tutti i lavoratori, garanzie sul servizio, nessun aggravio di spesa per i cittadini".

