Incidente a 4 a Peccioli, donna tirata fuori dall'abitacolo

I vigili del fuoco del distaccamento di Cascina sono intervenuti nel comune di Peccioli all’altezza della sp64, all'incrocio con via della Bianca per un incidente stradale dove sono stati coinvolti 4 mezzi (un Jeep Compass, Nissan Qashqai, Audi A4 e un Renault Kangoo). Per i soccorsi erano presenti, sul posto la Misericordia di Peccioli, un'auto medicalizzata, i carabinieri della compagnia di San Miniato. La conducente della Jeep era rimasta intrappolata tra le lamiere dell’abitacolo con le altre due auto a ridosso della parte lato guida. Per l’estricazione della donna sono state rimosse le due vetture, il montante centrale e i due sportelli dell’auto. Lei è stata trasportata all’ospedale Lotti di Pontedera. La strada è rimasta chiusa al transito per oltre un'ora.

