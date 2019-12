Code per incidenti in Fi-Pi-Li e sulla Firenze-Siena: mattina di passione

Mattina di passione per gli automobilisti che si sono dovuti recare a lavoro o a scuola prendendo due delle principali arterie stradali della Toscana, la Fi-Pi-Li e la Firenze-Siena. Alle 9 si segnala un incidente tra due mezzi pesanti lungo la Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, i km di coda sono giunti a 4 (fortunatamente i cantieri sono terminati). Mentre sul raccordo autostradale Siena Firenze è chiusa la carreggiata in direzione Siena al km 35,6, nel comune di Barberino Tavarnelle a causa di un incidente. Le deviazioni avvengono allo svincolo di San Donato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per la riapertura in sicurezza della carreggiata nel più breve tempo possibile.

Tutte le notizie di Lastra a Signa