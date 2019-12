Interventi sul marciapiede di Lungarno Acciaiuoli

Procedono i lavori di riqualificazione di lungarno Acciauoli. Nel tratto interessato dal cantiere ad oggi è già stato completato il sottofondo e iniziato il montaggio del marciapiede in pietra lato fiume che sarà ultimato entro questa settimana. Per maggiori lavori eseguiti da Publiacqua sulle tubazioni della rete idrica e sulla cameretta con i sistemi di regolazione dell’acquedotto sono stati modificati sia il cronoprogramma che le lavorazioni. Per quanto gli interventi relativi all’acquedotto, i lavori proseguiranno dopo le festività natalizie a partire dal 2 gennaio come pure la lastricatura del primo tratto. Dal 13 gennaio, come programmato, prenderanno il via le lavorazioni sul secondo tratto con l’obiettivo di concludere tutti i lavori entro la fine di marzo.

Intanto da domani sarà eseguito un allargamento temporaneo del marciapiede lato negozi con la sostituzione della recinzione del cantiere con una più bassa in modo da ampliare il percorso pedonale e migliorare la visibilità agli esercizi commerciali. Questi lavori dovrebbero essere completati in un paio di giorni così da garantire nell’ultima settimana prima di Natale un percorso pedonale più ampio e accogliente.

Si ricorda la riqualificazione prevede la sostituzione dei sottoservizi (fogne, acquedotto, rete di distribuzione del gas, pubblica illuminazione e telefonia) e il rifacimento di carreggiata e marciapiedi in pietra che saranno allargati.

L’investimento dei lavori supera il milione di euro di cui 350mila stanziati dalla Salvatore Ferragamo attraverso l’Art Bonus.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

