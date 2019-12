Investe una donna in retromarcia e scappa: denunciata per omissione di soccorso

Una donna è stata denunciata a Montevarchi per aver investito una persona, mentre faceva retromarcia senza guardare, e per essere fuggita via dopo l'accaduto.

È successo questo fine settimana. La donna alla guida, mentre stava appunto facendo manovra in retromarcia senza guardare dietro, ha investito una donna di origine indiana causandole delle lesioni guaribili in 5 giorni. Per fortuna quindi la vittima non ha riportato gravi conseguenze e infatti non è per questo che sono intervenuti i carabinieri. Quest'ultimi sono entrati nella vicenda proprio perchè la donna alla guida, dopo aver investito la signora, è fuggita via.

Dopo l'analisi delle riprese della videosorveglianza comunale, i carabinieri hanno individuato il veicolo e identificato la donna alla guida, denunciata infine per 'omissione di soccorso'.

