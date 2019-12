Leggerissimo, episodio VII: i media

Su Radio Lady torna la rubrica Leggerissimo, condotta da Irene Rossi con Gianmarco Lotti, che ha l'obiettivo di consigliare buone letture e di condividere esperienze letterarie.

Nella settima puntata è stato ospite René Pierotti: originario della Valdera, lavora come giornalista per QuiNews e cura un blog molto seguito dal titolo Baggio, Oh Yes!. Appassionato di cinema e podcast, con lui il discorso si è spostato anche sulla scrittura giornalistica e sulla diversa fruizione di contenuti giornalistici con i nuovi media.

Nel player potete riascoltare tutta la puntata in podcast: si apre con Ossa nel deserto di Sergio Gonzalez Rodriguez, si passa a Dolci colline di sangue di Mario Spezi e Douglas Preston, infine l'intervista a René Pierotti. Nel video in basso potete rivedere anche la diretta Facebook.

Appuntamento alla prossima puntata di Leggerissimo, in onda lunedì 30 dicembre. Diretta dalle 16.10 su Radio Lady (fm 97.7, 102.1 a Pisa e Livorno) e su Clivo Tv, ma anche in streaming sulla pagina Facebook di Radio Lady.

Attenzione, però, perché ci sarà una puntata speciale di Natale il 23 dicembre solo podcast, con un po' di consigli e qualche ospite a sorpresa.

Non dimenticate! Se lavorate in librerie, biblioteche o a stretto contatto coi libri oppure se semplicemente non potete vivere senza, contattateci e potrete venire ospiti in trasmissione. Altrimenti anche semplici consigli di lettura sono ben accetti!



Gianmarco Lotti

