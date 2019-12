In manette a Pontassieve: dentro la stazione con 15 grammi di marijuana

Nella giornata di sabato a Pontassieve, un 19enne è stato denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane, di origini indiane e già con precedenti per possesso di droga, è stato fermato dai carabinieri nella sala d'attesa della stazione ferroviaria di Pontassieve sabato sera. Dopo aver mostrato un atteggiamento nervoso di fronte ai militari, il 19enne è stato sottoposto a controllo. A seguito della perquisizione aveva addosso circa 15 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, oltre che alla somma di 100 euro in banconote di piccolo taglio, probabilmente derivanti dall'attività di spaccio.

Il 19enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Pontassieve.

