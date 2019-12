Il migliore dei mondi possibili, il classico di Voltaire rivisto al Quaranthana

Venerdì 20 dicembre ore 21:30 è il secondo appuntamento della Stagione al Teatro Quaranthana di San Miniato con Il migliore dei mondi possibili, un testo di Magdalena Barile ispirato al Candido di Voltaire, primo spettatore Massimiliano Civica, regia Simona Arrighi e Sandra Garuglieri, con Simona Arrighi, Luisa Bosi, Laura Croce, Sandra Garuglieri, una produzione Murmuris / Attodue.

Lo spettacolo nasce dal Candido di Voltaire a cui Magdalena Barile, autrice teatrale e televisiva, si è ispirata per realizzare un testo originale che riflette sulla schiavitù volontaria, tema attuale, doloroso e grottesco.

Nel giardino della libertà e dell’uguaglianza, ogni sera 4 attrici/cortigiane si esibiscono al servizio della loro esigente padrona, Madame. In scena le avventure del Candido di Voltaire, giovane ottimista metafisico a spasso nel peggiore dei mondi possibili: il nostro. In una gara di asservimento volontario le quattro competono per compiacere Madame.

Quando Madame viene decapitata nel suo giardino, senza una padrona per cui esibirsi e con un nuovo potere alle porte, le 4 dovranno decidere cosa fare delle loro esistenze.

La Stagione del Quaranthana, Teatro comunale di San Miniato, gestito dalla Compagnia Teatrino dei Fondi, diretta da Enrico Falaschi, con il contributo del Comune di San Miniato, della Regione Toscana e del MIBACT presenta un’offerta culturale ampia che concilia qualità e ricchezza di proposte e manifesta l’eccellenza e l’unicità del Teatrino dei Fondi tra le realtà di San Miniato.

Biglietti

Intero: 10 € - ridotto (under 23) 8 €

Teatrino dei Fondi

Quaranthana – Teatro Comunale di San Miniato

Via Zara 58 San Miniato

Per info:0571-462825/35

Ass. Teatrino dei Fondi

info@teatrinodeifondi.it

www.teatrinodeifondi.it

Fonte: Teatrino dei Fondi - Quaranthana

Tutte le notizie di San Miniato