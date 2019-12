Montesport, svolta dal terzo set e vittoria a Cecina

Baia del Marinaio Volley - Montesport Coop Moel: 2 - 3

parziali : 25 - 21 in 24 minuti; 25 - 22 in 26 minuti; 15 - 25 in 20 minuti; 23 - 25 in 28 minuti;

9 - 15 in 16 minuti.

Vittoria in rimonta contro Baia del Marinaio Volley di Cecina in una partita dove le ragazze di coach Pistolesi hanno saputo giocare con grande determinazione e concentrazione dopo aver perso i primi 2 set.

La Montesport ha violato il campo di Cecina dopo ben 2 ore di battaglia agonistica in un campionato dove vincere in trasferta non e' impresa facile, soprattutto in un campo dove le cecinesi avevano ceduto il passo solo alla capolista Liberi e Forti di Firenze , vincendo tutte le altre partite casalinghe.

Per questo motivo la vittoria della Montesport assume un' importanza vitale per il proseguio del campionato anche alla luce delle due precedenti sconfitte di Calci ed in casa (inaspettata) contro Tieffe San Damaso

Starting six per le montespertolesi che si dispongono cosi' sul parquet del Pala Frontera:

Bernini e Dozzi sulla diagonale, Anichini libero, Pistolesi e Viti di banda, Mazzini e Magnini nel ruolo di centrali.

Primo set giocato come al solito con il freno a mano tirato per la Montesport. Sempre sotto nel punteggio (5-2; 12-8; 17-11), a meta' parziale coach Pistolesi decide di apportare una modifica nel sestetto iniziale, facendo uscire l'opposto Dozi per Bellini.

Dopo 24 minuti, le padroni di casa vincono il parziale con il punteggio di 25 a 21

Secondo set piu' combattuto (4 -3 ; 7 - 7; 13 - 10; 23 - 21); le montespertolesi concedono il muro alle avversarie non riuscendo ad arginare gli attacchi di Orlandini e compagne e dopo 26 minuti di gioco, soccombono con il punteggio di 25 a 22 .

Dal terzo set in poi cambia l'inerzia del match.

La Montesport non si disunisce e non si arrende e il terzo parziale la vede rientrare in campo rabbiosa e determinata trascinate da capitan Bernini precisa su tutti i palloni e da una Pistolesi in formato super, inarrestabile in prima linea.

La Baia del Marinaio concede varchi i a muro e grazie ad un gioco corale di tutti i reparti, la Montesport vince nettamente il parziale con il punteggio di 25 a 15.

Quarto set giocato punto a punto dalle due squadre; sostanziale equilibrio con scambi prolungati fino alla fine del parziale ( 3 - 3; 15 - 18; 21 - 21; 23 - 23) dove Pistolesi e Viti piazzano due attacchi vincenti pareggiando i conti con le avversarie e vincendo meritatamente il quarto set con il punteggio di 25 a 23

Tutto rimandato al tie-breack come per la precedente partita; il vantaggio iniziale della Montesport (5 - 2; 8 - 5; 12 - 7) non viene sprecato dalle montespertolesi con le ragazze bianco blu che non fanno piu' cadere palloni a terra ed il 15 a 9 le premia conquistando due punti importantissimi per il morale e per la classifica.

Con questa vittoria la Montesport agguanta in classifica a 15 punti Dirimo Calci Pisa e Baia del Marinaio Cecina; a due punti la Rinascita Firenze che con 17 punti occupa la quarta posizione.

Il podio, al momento, vede in testa Liberi e Forti con 21 punti ed a seguire Unomaglia Valdarno ed Amati Modena a 20 punti.

Prossima sfida, prima della pausa natalizia, contro UnoMaglia Valdarno il giorno 21 dicembre 2019 alle ore 21:00 al Palalessandro di Baccaiano.

BAIA DEL MARINAIO CECINA: ORSINI, MASSARI, VALLINI, ANTONELLI, CAMPANI, NOCI, PASQUADIBISCEGLIE (K), ORLANDINI, POTENTI, LANDI, GIANNETTI (L1), GRASSI (L2) Allenatore: Sig. ROBERTO LAVORENTI MONTESPORT COOP MOEL: PISTOLESI, VITI, BELLINI, BERNINI (K), MAZZINI, MANGINI, ANICHINI (L1), VITRO' (L2), DOZI, GALGANI, CHECCHI, COLLINI Allenatore: Sig.ra GIULIA PISTOLESI Arbitri: Sig.ra MEZZOSOMA di Perugia e Sig. VANNUZZI di Siena

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pallavolo