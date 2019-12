Nasconde 64kg di sigarette, arrestato a Prato per contrabbando

Un cittadino cinese è stato arrestato in flagranza di reato dall'Unità Polizia Commerciale, Amministrativa e Anticontraffazione della Municipale per contrabbando di tabacchi lavorati esteri privi di sigillo del Monopolio di Stato.

L'indagine degli uomini di piazza Macelli è nata a seguito di un annuncio pubblicato su un social-network, utilizzato per lo più da cittadini cinesi, che pubblicizzava la vendita di sigarette di marca cinese.

Dopo aver preso contatto con il soggetto, Y.Y.di 40 anni, ed aver avviato un attività di osservazione, controllo e pedinamento per identificare il soggetto e capire anche dove avesse il deposito della merce, gli agenti si sono dichiarati disponibili a controllare la natura e la qualità della merce.

Sabato mattina gli agenti, in abiti civili, si sono presentati sul luogo dell’incontro trovando l'uomo in possesso di circa 60 stecche di sigarette, pari ad un peso di circa 12 Kg, tutte prive del sigillo del Monopolio di Stato.

Inoltre, avendo fondato motivo di ritenere che all’interno della sua abitazione potesse detenere ulteriori stecche di sigarette, hanno perquisito la casa, scoprendo tantissime stecche di sigarette nascoste nell'armadio.

Sono stati posti sotto sequestro penale circa 360 stecche di sigarette per un quantitativo di Kg.64,2. Considerata la gravita’ del fatto e la clandestinità del soggetto, è stato arrestato in flagranza per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Oggi l'arresto è stato convalidato e l'uomo è stato condannato alla pena di 1 anno e mesi sei di reclusione più il pagamento di una multa pari a 160.000 euro.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Prato