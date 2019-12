"Non so dove dormire", irrompe a scuola e chiede alla polizia di arrestarlo

Stamattina le volanti sono intervenute presso l’Istituto Superiore Pertini di Lucca, dopo che un 28enne tunisino si è introdotto furtivamente nella scuola, sfruttando l’ingresso degli alunni, per recarsi in palestra dove ha iniziato a dare calci ad una porta, senza tuttavia danneggiarla.

La presenza del giovane ha allarmato un po’ i ragazzi che hanno avvisato i professori. In attesa dell’arrivo della volante, due professori dell’istituto, dopo aver messo in sicurezza gli studenti, hanno calmato l’uomo, che alla vista dei poliziotti si è avvicinato loro porgendo i polsi chiedendo di essere arrestato perché “non sa dove dormire”.

Gli agenti lo hanno accompagnato in Questura e lo hanno denunciato a piede libero per invasione di edifici pubblici e per inosservanza del Foglio di Via Obbligatorio da Lucca, che gli è stato comminato sei mesi fa.

L'uomo non è stato aggressivo e non ha minacciato nessuno. Il suo è stato un tentativo di attirare l'attenzione.

