Paola Castellacci nuova presidente Confindustria Empolese Valdelsa

Passaggio di testimone al vertice della Sezione Territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Firenze che ha rinnovato la presidenza per il biennio 2019 – 2021. Eletta all'unanimità, questo pomeriggio, dall’assemblea della territoriale, la nuova presidente è Paola Castellacci.

“La mia nomina è prima di tutto una scelta condivisa fra tutte le imprese della Sezione – sottolinea Paola Castellacci neo presidente della Sezione Territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Firenze -. Questa è la più grande forza delle imprese nostra Sezione. Crediamo in una cultura di fare impresa che ha due caratteristiche fondamentali: lavorare su obiettivi comuni e farlo compatti e decisi nella rappresentanza. Ecco perché il mio programma di mandato parte proprio da ciò che Michele Pezza, che mi ha preceduto e che ringrazio, aveva già ben tracciato: l’approfondimento dei punti delineati nel nostro patto di sviluppo territoriale.

I primi tre punti sui quali ci concentreremo sono: scuole e formazione; sostenibilità e, un tema a me caro, le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dall’industria 4.0. Lavoreremo insieme a tutte le imprese della Sezione, aperti anche gli altri attori del territorio. Infine, avremo un’attenzione particolare alla parità di genere”.

Vice presidente della Sezione è Barbara Antonini (Antonini).

Rinnovato anche il consiglio direttivo della Sezione che è composto da: Marco Bagnoli (Sammontana), Raffaele Berni (Berni), Domenico Buglione (Azadora), Antonella Capaccioli (Mac Autoadesivi), Mario Cerofolini (Cerofolini), Giacomo Fioravanti (Fratelli Borgioli), Leonardo Gestri (Zignago Vetro), Franco Iorio (Timenet), Francesco Lapi (Lapi Gelatine), Francesca Marzi (Magis), Azzurra Morelli (Pellemoda), Andrea Mortini (Consilium Italy), Mario Pedrazzini (Biokimica), Sergio Pregliasco (Vetro Revet), Bartolomeo Ruggiero (Twin Disc), Alberto Stancari (Esa Professional), Giovanni Taccetti (Taccetti), Stefano Tana (Cabel Industry), Simone Terreni (Voip Voice).

Candidati Delegati per Comitato Piccola Industria: Simone Campinoti (Ceam Control Equipment) ed Enrico Ammirati (Tinghi Motors). Invitato Permanente, Thodossia Tziveli (Bodies Furs)

Paola Castellacci, consigliere delegato di Var Group Spa e amministratore delegato di Adiacent, azienda del Gruppo SeSa che si occupa di customer experience e strategia digitale.

Dopo la laurea in ingegneria elettronica ha continuato il percorso professionale nel laboratorio di sviluppo software del Gruppo come analista programmatore, per poi assumere la direzione tecnica dell’area R&D e progetti. Ha la delega delle relazioni istituzionali del Gruppo SeSa, ricoprendo diversi ruoli sia in Anitec-Assinform che territoriale in Confindustria Firenze; inoltre dal 2014 al 2019 è membro della Giunta della Camera di Commercio di Firenze con delega all’industria.

È volontaria nel progetto “Inspiring Girls” di ValoreD, come testimonial nell'ambito del progetto contro gli stereotipi sulle donne e per indirizzare le ragazze verso le materie scientifiche.

Una sezione corposa la Sezione Territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Firenze che conta 204 aziende associate per oltre 5600 dipendenti.

Fonte: Confindustria Firenze - Ufficio Stampa

