Nuovo parcheggio a San Giovanni alla Vena

È stato inaugurato domenica 15 dicembre il nuovo parcheggio in via della Chiesa a San Giovanni alla Vena. Erano presenti il Sindaco Matteo Ferrucci, il Vicesindaco Andrea Taccola, coloro che hanno realizzato l'opera (a scomputo di oneri di urbanizzazione nel contesto di un intervento di edilizia privata: Davide e Giovanni Niccolai), il Consigliere Alessio Ferrucci, Don Paolo Manzin, che ha dato la benedizione e il Maresciallo della Stazione dei Carabinieri di San Giovanni alla Vena, Massimo Romano.

L'inaugurazione è stata anche l'occasione, per il Sindaco Ferrucci, di ricordare le opere realizzate o in fase di realizzazione nella frazione.

"Nell'ultimo anno e mezzo circa _ ha detto il Sindaco _ ci sono stati tutta una serie di asfaltature sulla Provinciale Vicarese, dell'intera Via Magellano, il rifacimento del campino da basket a Cevoli, il restyling del giardino pubblico e spazio giochi in Piazza della Repubblica, reso anche inclusivo per i bambini e le bambine con disabilità, la pulizia del Monumento ai Caduti, la pulizia in Golena d'Arno, l'asfaltatura del parcheggio in Piazza Alda Merini e il lavoro fatto sulla Botte e sulle Cateratte Ximeniane che si spera, a breve, abbiano tutta l'importanza che meritano."

"A brevissimo _ ha continuato il Sindaco _ sarà asfaltata Via Buozzi e comincerà l'intervento sull'illuminazione in Piazza della Repubblica, perché la riqualificazione energetica del Comune inizierà proprio da San Giovanni alla Vena, sarà risistemato il ponticello sul canale Serezza e sarà creato un percorso benessere sull'argine dell'Arno, com'è stato fatto sulla pista ciclopedonale a Uliveto Terme. Per me e per tutta l'Amministrazione vedere che questo spazio lungo l'Arno viene manutenuto, a titolo di volontariato, è una grande soddisfazione, consolida la comunità. Inoltre si moltiplicano, grazie alle associazioni, iniziative ed eventi che stanno animando sempre più la frazione. Il Vicesindaco Taccola, che ha la delega ai Lavori Pubblici, ha fornito dettagli tecnici sull'opera: "Volevamo tutti, l'Amministrazione, i fratelli Niccolai, le ditte che lo hanno eseguito, Bimat e Miti, che fosse asfaltato, ma Acque SpA ha dato prescrizioni diverse e per una ragione rilevante. Questa zona è, infatti, abbastanza critica quando piove molto e quindi c'era il serio rischio che il parcheggio si allagasse. È stato necessario trovare un modo per evitarlo, realizzando una pavimentazione completamente permeabile, perché il terreno assorbisse la pioggia. Concludo dicendo che, sempre a scomputo di oneri, i fratelli Niccolai, realizzeranno anche l'asfaltatura di Via Achille Grandi e la sua illuminazione."

