"Passaggio pedonale di piazza Adua usato come parcheggio per gli scooter"

La nuova campagna lanciata dall’assessore Alessia Bettini contro le barriere architettoniche e i maleducati della sosta ha tutto il nostro appoggio. Gli ostacoli che si contrappongono alla piena fruizione della città per chi ha difficoltà di deambulazione, o anche solo si trovi a spingere carrozzine, valigie o carrelli spesa, sono davvero troppi. Diventano poi intollerabili quando a crearli sono i comportamenti delle persone, o le lentezze della burocrazia amministrativa.

Da mesi, ad esempio, abbiamo segnalato l’impraticabilità del percorso pedonale protetto che collega gli attraversamenti pedonali di via Valfonda e Piazza Adua, causata dalle decine di scooter in sosta che travalicano i limiti del contiguo parcheggio. A oggi i pedoni sono ancora costretti a utilizzare a proprio rischio e pericolo la carreggiata stradale, mentre la nostra proposta di installare un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale per segnalare il passaggio, seppure accolta in una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Quartiere, non si è tradotta in alcun atto concreto. Ci auguriamo davvero che questa nuova iniziativa dell’assessora Bettini costituisca una svolta, inaugurando una stagione di azioni concrete e, dove possibile come in piazza Adua, rapide.

