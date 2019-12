Piano strutturale Santa Maria a Monte, lanciato il questionario

L’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte ha tra gli obiettivi la redazione del Piano Strutturale (PS), strumento di pianificazione urbanistica generale che viene predisposto sul territorio per delineare le scelte strategiche di sviluppo e dare indirizzi per la futura gestione del territorio valorizzandolo.

Per fare ciò, dopo una serie di incontri con i cittadini su tutto il territorio comunale, l’Amministrazione Comunale ha deciso di avviare un processo partecipativo per coinvolgere tutti i cittadini partendo da un questionario di indagine, compilato anche in forma anonima, che permette di raccogliere le opinioni e le percezioni degli abitanti sul proprio ambiente di vita, studio, lavoro o vacanza. Questo è un modo per formare un quadro conoscitivo del piano dal quale partire per progettare un nuovo sviluppo urbanistico.

Inoltre saranno organizzati:

-incontri con i portatori di interesse ovvero categorie economiche, rappresentanti degli enti, associazioni, cittadini

-laboratori territoriali nelle diverse località del comune

-raccolta di manifestazioni di interesse per proposte di interventi privati

-laboratori tematici su problemi e/o interessi più sentiti

-incontri di discussione pubblici che favoriscono la partecipazione di tutti

-un sito web che renderà pubblici tutti i materiali elaborati e permetterà di segnalare risorse e criticità.

Il questionario è disponibile sul sito del comune e una volta compilato va riconsegnato all’Ufficio Urbanistica – Patrizia Lombardi 0587/261602 - p.lombardi@comune.santamariaamonte.pi.it

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

