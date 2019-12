Piscina delle Pavoniere, rinegoziazione del mutuo di Uisp con il credito sportivo

Sarà rimodulato il mutuo contratto dall’Uisp con il Credito Sportivo per interventi sulle Pavoniere. Il consiglio comunale ha approvato, su proposta dell’assessore al patrimonio immobiliare Alessandro Martini, la delibera relativa alla rinegoziazione della durata e rateizzazione mensile del mutuo acceso dall’Unione Italiano Sport per tutti pari per a 1.743.000 euro per la ristrutturazione di parte del complesso di proprietà del Comune dato in concessione all’Uisp.