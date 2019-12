I più letti della settimana: terremoto e muro crollato i principali eventi

Ritorna la rubrica dedicata al riassunto degli articoli più letti della scorsa settimana su gonews.it. L'articolo ha lo scopo di ricapitolare i fatti rilevanti che hanno caratterizzato la settimana appena passata, siano essi di cronaca nera o di costume o ancora di politica. Il criterio è quello delle letture evidenziate con i dati certificati da Google Analytics. Per scelta della redazione e rispetto nei confronti di chi è toccato da lutti, non saranno evidenziati i numeri degli articoli di cronaca nera. In questo pezzo analizziamo la settimana compresa tra lunedì 9 dicembre 2019 e domenica 15 dicembre 2019.

La notizia data a pochi minuti dall'evento che ha fatto segnare il boom riguarda purtroppo il terremoto di magnitudo 4.5 nel Mugello: 41.900 click in totale, dalle 4.37 che hanno portato vibrazioni in buona parte della Toscana. Un altro evento tremendo ma per fortuna senza vittime è stato quello del crollo del muro in via Marconi a Montelupo: 25mila click nella serata del 10 dicembre. Un curioso incidente senza conseguenze fatali ha incuriosito i lettori, quello avvenuto al Centro*Empoli dove il conducente di un'auto è rimasto incastrato tra due mezzi all'interno del parcheggio coperto. Si segnala anche 'il momento che tutti aspettavano', come titolato da alcune testate, ovvero la riapertura della doppia corsia in Fi-Pi-Li con la fine dei lavori tra Montelupo e Ginestra Fiorentina (6.300 click) e un altro evento di cronaca, l'incendio sabato sera di una ditta che produce cotone a Castelmartini, frazione di Larciano.

GLI ARTICOLI SEGNALATI DALLA REDAZIONE

L'arrivo della neve sull'Appennino toscano suscita curiosità e allerta ogni anno. Le piogge copiose che causano disagi alla circolazione e danni stanno invece diventando problema di tutti i giorni in Toscana. Tanti click pure per i dettagli del Concerto di Natale a San Miniato con la presenza del super ospite Amedeo Minghi. Infine una curiosità 'toscana' sullo staff del nuovo allenatore del Napoli Gennaro Gattuso.

Invece del sondaggio questa settimana vi chiediamo di farci gli auguri in videomessaggio, basta inviarlo via Whatsapp al 3929057087. Questi sono i nostri auguri di Natale:

Tutte le notizie di Toscana