Principio di incendio per la ruota di un camion questa sera, lunedì 16 dicembre, in Fi-Pi-Li, nei pressi dell'uscita per San Miniato in direzione Firenze. L'uscita è stata chiusa intorno alle 17 per permettere le operazione di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto. La situazione è sotto controllo e non si riportano danni rilevanti. Non ci sono feriti. I disagi hanno riguardato il traffico, regolato dalla polizia stradale.

