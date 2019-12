"Propaganda politica a scuola a Empoli e Firenze": la protesta della Lega

Manfredi Ruggiero, Capogruppo Lega al Quartiere 2 di Firenze, trova inaccettabili le iniziative del presepe sui migranti o della colorazione delle sardine in un asilo: “Certi insegnanti dovrebbero preoccuparsi di fare il proprio lavoro e lasciare le idee politiche al di fuori della scuola. Mi stupisce che non vengano presi provvedimenti dai dirigenti scolastici. A gennaio andremo a volantinare in tutti i licei fiorentini per dire no alla propaganda politica nelle scuole e soprattutto perché i giovani devono sentirsi liberi di pensarla come vogliono.”

Dello stesso avviso Andrea Picchielli, Capogruppo Lega ad Empoli e Coordinatore Provinciale dei Giovani: "La politica deve restare fuori dalle scuole. Nicola Porro aveva pubblicato un post nel quale un’insegnante denunciava quanto la scuola sia politicizzata a sinistra. Ho ricevuto alcune segnalazioni in tal senso da alcuni ragazzi, genitori e perfino da qualche insegnante. Niente messaggi politici a scuola! Le proprie idee sulle vicende politiche non devono mai essere espresse in classe dagli insegnanti. La formazione critica degli studenti non si plasma in base alle posizioni e alle convinzioni personali di chi insegna o di chi invia messaggi “tra le righe”, approfittando della sua posizione di opinion leader, ma si realizza giorno per giorno, fornendo loro, con obiettività massima, contenuti, conoscenze e strumenti".

