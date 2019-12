Pulizia straordinaria della passeggiata

In questi giorni, in vista delle festività natalizie, gli addetti di ERSU sono stati impegnati in una pulizia straordinaria del Lungomare Europa a Lido di Camaiore. Grazie all’utilizzo di un apposito macchinario si è riportata la pavimentazione al colore originale, togliendo le macchie causate da sabbia, salmastro e utilizzo quotidiano della passeggiata. Nel mese di ottobre il Lungomare era già stato completamente ripulito dai resti di chewing gum.

Fonte: Comune di Camaiore - Ufficio Stampa

