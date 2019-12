Qualità della vita in Toscana, Firenze primeggia: male Massa-Carrara e Grosseto

Firenze al 15esimo posto nella classifica sulla qualità della vita delle province italiane nel 2019 da Il Sole 24 Ore. Il quotidiano mostra una tripletta per la Città Metropolitana come posizioni più alte: al sesto posto in italia per Ambiente e Servizi, Affari e Lavoro e Cultura e Tempo Libero.

Ricchezza e Consumi scende al 24esimo posto, Demografia e Società al 30° e ultimo un tallone d'Achille ben noto: per il tema Giustizia e Sicurezza si arriva al 106° posto.

Tra le province, troviamo Prato al 27° posto, Siena al 35°, Pisa al 41°, Arezzo al 42°, Livorno al 47°, Lucca al 54°, Pistoia al 59°, chiudono Massa-Carrara al 71° e Grosseto al 79°

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

