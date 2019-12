Scuola Machiavelli antisismica, conclusi i lavori a Montespertoli

Completati i lavori di adeguamento anti-sismico alla Scuola primaria Niccolò Machiavelli di Montespertoli.

L'ultimo blocco delle aule è stato stato completato e dopo la pausa natalizia i ragazzi potranno rientrare in tutti gli ambienti.

Il 13 dicembre scorso sono terminati i lavori sul blocco A (ossia quello che si affaccia su Via Gramsci e che contiene alcune delle aule) e già a partire da questa settimana inizierà la fase di pulizia degli ambienti interni.

Successivamente saranno completati i lavori di verniciatura anti-ruggine dei tubi dello scheletro antisismico e completate le rifiniture esterne.

Da dopo l'Epifania, dunque, ogni studente tornerà nella propria aula con anche il giardino che tornerà a completa disposizione.

"I lavori si sono protratti rispetto a quanto avevamo preventivato a inizio dell'anno scolastico. Di questo intendo innanzitutto scusarmi con l'Istituto Comprensivo e con le famiglie degli studenti, perché sono ben consapevole dei disagi che la presenza del cantiere ha comportato ai ragazzi, alle famiglie e a tutto il personale impiegato nella scuola. Voglio anzi ringraziarli per la pazienza che hanno dimostrato, a nome di tutto il Comune di Montespertoli" dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini. "Questi lavori erano necessari per rendere la scuola primaria sicura e non potevamo attendere ancora: adesso le famiglie di Montespertoli potranno mandare i propri figli in un istituto protetto da eventuali eventi sismici" conclude.

