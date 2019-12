Social party, ProLoco e Humanitas Scandicci in aiuto a Accumoli

Le due ProLoco della Piana di Settimo e delle Colline di Scandicci, assieme all’Humanitas, martedì 17 dicembre 2019 raggiungeranno il comune di Accumoli (Rieti) per consegnare gli arredi di tre centri di socializzazione per la cittadinanza, allestiti in altrettante frazioni del territorio colpito da un terremoto di magnitudo 6.0 nell’agosto del 2016.

In tutto saranno consegnate 70 sedie, 14 tavoli e 9 librerie, trasportate con due mezzi di Protezione civile dell’associazione di volontariato Humanitas Scandicci. Gli arredi sono stati acquistati con i proventi della Festa del Lampredotto organizzata dalle due ProLoco in collaborazione con Frama, e della cena 2019 del Social Party di Scandicci.

Le due ProLoco e i rappresentanti del Social Party hanno deciso di concretizzare gli aiuti alle popolazioni colpite dal sisma del 2016 seguendo le indicazioni dei Sindaci di Accumoli ed Amatrice, consultati al riguardo.