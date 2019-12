Toscana per gli animali: Asl e Prato sul podio per i servizi veterinari

La Asl Toscana centro, assieme alla Asl di Modena e alla Asl Napoli 1 centro, è l'azienda sanitaria con i servizi veterinari più efficienti. E Prato, assieme a Modena e Verona, è tra i Comuni al primo posto per la gestione degli animali che vivono nelle nostre città. È quanto decreta l'ottava edizione del dossier "Animali in città" presentato a Napoli da Legambiente.

L'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi esprime la sua soddisfazione per questo riconoscimento di una Toscana "amica degli animali": "Non posso essere che orgogliosa del risultato del rapporto nazionale di Legambiente, che vede la Asl Toscana Centro al primo posto tra le Aziende sanitarie, per capacità organizzativa ed efficienza, e che riconosce ancora una volta Prato come la città con i servizi meglio organizzati. I dati confermano una precisa percezione positiva, che si inquadra nella politica di attenzione verso gli animali, in termini di benessere e tutela, ma anche di servizi e opportunità per i non pochi cittadini, che hanno la responsabilità di animali".