Ubriaco spacca la porta del pronto soccorso di Pescia, arrestato

I carabinieri di Pescia, sabato sera, hanno arrestato D. H. di 31 anni, cittadino marocchino domiciliato a Cascina (PI). In particolare, l’uomo, era stato trasportato dal 118 presso il pronto soccorso dell’Ospedale perché trovato riverso per strada in stato di ubriachezza. Dopo essere ritornato parzialmente lucido, andava in escandescenza e con un calcio sferrato contro la porta d’ingresso del pronto soccorso mandava in frantumi la vetrata. A quel punto i sanitari richiedevano l’ausilio dei militari della Stazione che, una volta giunti sul posto, cercavano di calmare il giovane, il quale per tutta risposta si scagliava anche contro di loro. L’uomo, pertanto, veniva bloccato e tratto in arresto. Condotto in caserma, dopo le formalità di rito, veniva sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa del giudizio di convalida che avverrà domani mattina presso il Tribunale di Pistoia.

