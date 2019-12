Un milione di euro in più per i Carnevali Storici, Senatore Ferrara (M5S): "Benefici anche a Viareggio"

“Approvato in Senato l’aumento del Fondo per i Carnevali Storici che porterà benefici anche a Viareggio. Tra gli emendamenti da me presentati, questo riveste particolare importanza e sono soddisfatto del lavoro svolto sin qui”, ha esordito il Senatore 5 stelle Gianluca Ferrara.

“I carnevali storici sono un patrimonio immateriale enorme per il nostro Paese e rappresentano una parte importante della nostra identità nazionale. Sono più di 26 quelli riconosciuti e finanziati dallo Stato, tra cui appunto Viareggio. L’emendamento approvato prevede un corposo aumento del fondo nazionale che passa da 2 a 3 milioni di euro annui, per un totale di 3 milioni di euro dal 2020 al 2022, che dimostra l’attenzione della maggioranza verso questo tipo di manifestazioni”.

Secondo il Senatore “il supporto al Carnevale della città non si esaurisce qui. È infatti di concerto con il consigliere regionale Gabriele Bianchi, riteniamo necessario sbloccare la procedura per l’inserimento dei Carnevali storici italiani tra i beni immateriali dell’Umanità dell’UNESCO, percorso iniziato nel 2007, ma non ancora concluso”, ha proseguito il senatore 5 stelle.

“Un ulteriore impegno riguarda la promozione dell’Internazionalizzazione dei Carnevali Storici, per aumentare i flussi turistici e promuovere la nostra cultura a livello mondiale”, ha concluso il senatore viareggino.

Fonte: Ufficio stampa

