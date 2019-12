Uniti per un mondo senza rifiuti, a Santa Maria a Monte aderiscono 580 alunni al progetto green

La scuola di Santa Maria a Monte si fa “green”. L’istituto del capoluogo, grazie al lavoro e alla sensibilità dimostrate dalla preside e dalle insegnanti (in particolare la prof. Cristina Pieri), ha concretizzato il progetto “Uniti per un mondo senza rifiuti”. In collaborazione con Anna Profeti, Letizia Susini e Raffaele Spagnulo di Geofor Spa, il progetto ha coinvolto 25 classi tra la scuola primaria e la secondaria di primo grado, con 580 alunni raggiunti. Numeri importanti, che rivelano la sempre maggior attenzione dedicata ai temi ambientali e al rispetto della natura. Il progetto Geofor – Scuola ha raggiunto in quindici anni di attività oltre 25.000 studenti della provincia di Pisa, con lezioni ambientali e sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata.

Fonte: Geofor

