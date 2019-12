La rivista Erba d’Arno, diretta da Aldemaro Toni, redatta fra gli altri da Marco Cipollini, Alberto Malvolti e Luigi Testaferrata, nata a Fucecchio negli anni Ottanta del Novecento, e giunta in questo novembre 2019 al suo 158° numero, ha ospitato alcune mie poesie dal titolo Versi in riva d’Arno, che trovarono una straordinaria accoglienza in un ciclo di letture a Casa Lotti in San Miniato. Ecco i versi di seguito:

Sotto la pioggia

Sotto la pioggia come fantasmi concreti.

Sotto una pioggia egualitaria

nella casa di vetro e un cielo grigio,

contro il piatto distendersi

degli oggetti: i pali alti della piazza,

la segnaletica muta che si specchia

sulle vetrine dei bar, sulle porte

finestra, su una ginestra incongrua

fiorita in un vaso di coccio e un glicine

non ancora in boccio.

4 aprile ‘18

Primavera sull’Arno

Vengono i riflessi delle acque coi riccioli

miti delle correnti, paiono voci

dei tanti eclissati.

Chi sa che altre presenze non avvertano

codici tradotti dalle erbe, dal ronzio

operoso di insetti, dalle vibrazioni

minime della terra.

Noi no. Non la nostra mente immersa

nell’eterno presente, noi no,

viaggiatori del niente.

16 aprile ‘18

Scrivendo

Vento di terra che muovi le fronde

da poco dischiuse, che tocchi leggero

la foglia lobata della quercia;

vento che dolce carezzi la nostra pelle

rugosa che ogni giorno di più sa di terra.

Ti prego vento, chiudi in una serra

questo del corpo divenire ombra,

pellicola di se stesso; fermalo il tempo

illudimi, anche se già scrivendo l’ombra

si allunga, si fa clessidra nel calar del sole.

18 aprile ‘18

Valerio Vallini

