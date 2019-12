Incontro con il sindaco Torchia alla Palazzina Uzielli

Mercoledì 18 dicembre seconda tappa del tour del sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, nei quartieri e nelle frazioni del territorio comunale. L’appuntamento è fissato per le ore 21.15 presso la Palazzina Uzielli, a Vinci capoluogo.

Il ciclo “Incontro con il sindaco” è stato organizzato dall’Ammnistrazione comunale per stilare di concerto con i cittadini l’agenda delle cose da fare per la città.

Un momento di confronto diretto, durante il quale il primo cittadino esporrà gli interventi previsti e, più nel lungo periodo, i progetti futuri per i quartieri e le frazioni. Dall'altro lato, i residenti potranno segnalare criticità e problemi, più o meno urgenti, da risolvere.

“Con questi incontri vogliamo aprire un ulteriore canale di comunicazione diretta tra l'Amministrazione comunale e la cittadinanza - spiega il sindaco - perché il confronto e la collaborazione sono strumenti decisivi per costruire insieme il futuro di Vinci. L’iniziativa è finalizzata a facilitare l’incontro anche a tutti quei vinciani che non possono venire in municipio ma che necessitano di informazioni e chiarimenti”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

