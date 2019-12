Vittoria per Francesca Baroni agli internazionali di ciclocross

Ottimo risultato per la giovane Francesca Baroni alle gare internazionali di ciclocross che si sono disputate ieri (15 dicembre) a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso.

L'atleta di Massarosa si è aggiudicata la vittoria finale: un primo posto ottenuto dopo una gara in solitaria che l'ha vista in testa a tutte le altre cicliste dall'inizio alla fine della competizione. Ha infatti staccato di oltre 40 secondi la seconda in classifica.

“Siamo molto contenti ed orgogliosi per la bella vittoria di Francesca Baroni. Un piazzamento importante non solo a livello personale per una ragazza del nostro territorio, ma importante anche perché a livello sportivo porta in alto il nome del Comune di Massarosa”, commenta il vicesindaco e assessore allo sport Franco Simonini.

Fonte: Ufficio stampa

