Al via i lavori per consolidare la frana di Mezzomonte

Conto alla rovescia per la frana di Mezzomonte, sulla Sp 70 “via Imprunetana per Pozzolatico”. Domani, mercoledì 18 dicembre, si apriranno i cantieri per la definitiva messa in sicurezza della strada, interessata da un movimento franoso che ormai da diversi mesi ha imposto il senso unico alternato.

Dalla Metrocittà, competente della strada, sono stati stanziati 350mila euro. Serviranno cinque mesi di cantiere per ripristinare la frana presente al Km 2+700, che sarà dunque pronta entro primavera.

“Come Città Metropolitana - spiega il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, consigliere delegato della Metrocittà alla viabilità per la zona del Chianti - abbiamo finalmente sbloccato i lavori, che dovranno essere conclusi entro primavera. Presto la strada tornerà dunque ad essere in ottimo stato di salute, fondamentale per garantire la sicurezza dei tanti automobilisti e cittadini che la percorrono ogni giorno. Siamo riusciti a sbloccare la situazione e questo ci consente di guardare costruttivamente agli impegni metropolitani per la viabilità che ci attendono nel nuovo anno”.

Non solo. Con il 2020, infatti, sarà firmato anche l'accordo quadro per interventi comprensivi anche di quelli necessari al tratto della Sp tra il km 4+500 al km 4+900 circa.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

