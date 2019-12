Alla Palazzina Reale si celebrano i 50 anni dallo sbarco sulla Luna

Cinquant'anni fa l'uomo sbarcava sulla Luna, ieri sera la Luna è “sbarcata” sulla Palazzina Reale. Si è acceso il video artistico realizzato da The Fake Factory che da ieri e fino al prossimo 6 gennaio sarà proiettato tutte le sere sulla superficie esterna del Centro per l'Architettura di piazza Stazione, sede di Ordine e Fondazione Architetti Firenze. Il video, con cui per la prima volta la Palazzina Reale partecipa a “F-Light”, ha come protagonista la luna, tema dell'edizione 2019 del Firenze Light Festival, dal titolo “Moon F-Light”, ispirato al cinquantesimo anniversario dello sbarco dell'uomo sul satellite.

Tutte le sere (in orario 17.30 – 22) l'edificio e piazza Stazione saranno “illuminati” da questo video, che contribuirà a dare un nuovo volto notturno a tutta la zona. “Una nuova iniziativa per continuare a fare della Palazzina Reale quel presidio per la sicurezza, la cultura e la socialità di cui la zona della stazione ha bisogno, e che va ad aggiungersi alla tante attività aperte a tutti i cittadini che già vengono organizzate al suo interno e che vogliamo incrementare ancora. Con questa proiezione artistica accendiamo letteralmente le luci sull'edificio e sull'intera area”, spiegano Ordine e Fondazione Architetti Firenze, che ormai da tempo hanno l'obiettivo di rendere il Centro per l'Architettura di piazza Stazione un punto di riferimento per la zona e per l'intera città, uno spazio sempre più aperto verso l'esterno attraverso eventi e iniziative, perché l'utilizzo reale e continuo da parte di professionisti e cittadini, un'adeguata accessibilità e un'offerta culturale varia ne facciano un elemento di rivalorizzazione e sicurezza per tutta l'area.

Fonte: Ufficio stampa

