Arezzo, 8 segnalazioni delle fiamme gialle: possesso di droga e irregolarità commerciali

Ad Arezzo, nei giorni scorsi, la guardia di finanza ha effettuato controlli ad ampio raggio in città: sono risultate segnalate 5 persone per possesso di droga e 3 responsabili del commercio di prodotti non sicuri.

Nell'ambito della prevenzione e contrasto allo spaccio, le fiamme gialle hanno effettuato controlli presso la stazione ferroviaria. In collaborazione con le unità cinofile di Firenze e con gli agenti della polfer, sono state segnalate 5 persone in possesso di droga. Segnalati dai cani della guardia cinofila, i soggetti avevano con se piccole dosi di hashish e marijuana, destinate all'uso personale, con conseguente segnalazione al prefetto di Arezzo.

Riguardo ai controlli in materia di contraffazione e sicurezza dei prodotti, sono state riscontrate irregolarità in 3 esercizi commerciali, con il sequestro di circa 2mila 400 prodotti non conformi agli standard di sicurezza del codice del consumo.

I prodotti sotto sequestro hanno riguardato accessori di abbigliamento, cosmetici e articoli per la telefonia.

Tutte le notizie di Arezzo