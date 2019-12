Arte e archeologia, a Montelupo 'Campus al museo'

Torna a Montelupo Fiorentino "Campus al museo: Sotto di noi un tesoro", l’appuntamento invernale di 5 incontri alla scoperta dei segreti di arte e archeologia.

Gli incontri si terranno in due luoghi culturali e artistici simbolo di Montelupo: al Museo della Ceramica, e al Museo Archeologico di Montelupo, riaperto al pubblico da appena due mesi.In queste location suggestive e ricche di storia, i bambini portanno imparare e divertirsi con i loro amici e compagni, trascorrendo le loro vacanze natalizie in modo originale e formativo.

Di seguito i dettagli di tutti gli incontri:

- 1 giorno: 24 dicembre 2019 ore 9.30, Museo Archeologico di Montelupo

"La capsula del tempo e i metodi dell’indagine archeologica". Laboratorio introduttivo del percorso, si parte da un ritrovamento casuale di vari oggetti, che analizzati dall'archeologo forniscono conoscenze degli aspetti della vita quotidiana del passato.

- 2 giorno: 30 dicembre 2019, Museo della Ceramica di Montelupo

"Smontati per capire: oggetti preziosi che raccontano. Linea e forma". Laboratorio sperimentale, che mette in evidenza quanti e quali aspetti attribuiscano ad un oggetto il valore di oggetto prezioso. Laboratorio di grafia e prove tecniche di resa.

- 3 giorno: 31 dicembre 2019, Museo della Ceramica di Montelupo

"Smontati per capire: oggetti preziosi che raccontano. Colore".

Laboratorio sperimentale, che analizza gli aspetti tecnici e narrativi del colore, presenti nelle produzioni montelupine della collezione.

- 4 giorno: 2 gennaio 2020, Museo della Ceramica di Montelupo

"Rimontati per comunicare. Oggetti narranti per la capsula del tempo". Dopo una breve passeggiata in museo, alla ricerca delle immagini dipinte sugli oggetti d’arte, rifletteremo sui significati nascosti delle immagini: le metafore disegnate, contenitori concettuali ricchi di storia. Il laboratorio pratico verterà sul compito di creare oggetti narranti che l’ultimo giorno verranno conservati nella nostra capsula del tempo (Vaso in argilla che sarà sigillato e riaperto in occasione di un evento successivo pensato appositamente). Laboratorio di produzione: oggetti in argilla dipinta.

- 5 giorno: 3 gennaio 2020, Museo Archeologico di Montelupo

"Lo scavo simulato di una scoperta casuale. La nostra capsula del tempo". Ecco cosa si può conservare e ritrovare sotto ai nostri piedi. Simulare la scoperta casuale e passare all'attività di scavo sarà un gioco divertente. Una palestra guidata per affinare la capacità di analisi e ricostruzione metodologica del reperto archeologico. Alla fine del gioco, tenteremo di ricomporre i pezzi della nostra esperienza durata 5 giorni e raccoglieremo gli oggetti dipinti frutti del nostro percorso di produzione sperimentale, conservandoli all’interno della capsula del tempo. A quest’ultima daremo un posto e un appuntamento, infatti si spiegherà ai bambini l’idea di un incontro futuro come evento che organizzeremo in occasione dell’apertura della nostra capsula del tempo, a cui saremo tutti invitati a partecipare insieme alle nostre famiglie.Laboratorio di scavo simulato.

