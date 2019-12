Baby Pit Stop alla biblioteca, 9 anni di servizio utile a Empoli

Empoli Città del Natale in queste settimane sta attirando molte famiglie con grandi e piccini al seguito. Per le neomamme, proprio vicino alla Casa di Babbo Natale, esiste da ben 9 anni un servizio apprezzato ma che forse non è a conoscenza di tutti. È all'interno della biblioteca comunale "Renato Fucini" di Empoli fin dal 2010 e si tratta di n angolo speciale per l’allattamento presente nell’area della Sezione Ragazzi. E’ il Baby Pit Stop della ‘Fucini’ riconosciuto e inserito nella mappa de La Leche League, associazione di volontariato che si dedica al sostegno delle mamme che desiderano allattare. Molte mamme, lettrici o studentesse, hanno avuto la possibilità di apprezzarne l’intimità e la comodità: una poltroncina, un fasciatoio, qualche peluche e libri ad hoc. Insomma un punto dedicato all’accoglienza di madri e bimbi.

