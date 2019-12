Si barrica in casa minacciando la moglie con un coltello: 3 ore di negoziato, poi l'arresto

Si era barricato in casa dopo aver minacciato di morte la moglie a seguito di una violenta lite familiare. Un 30enne marocchino è stato arrestato a Vicopisano dopo 3 ore di negoziato da parte dei carabinieri. All'alba si è consegnato alle forze dell'ordine, finendo in manette per danneggiamento, maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Ora si trova nel carcere di Pisa. Sono stati i vicini di casa alle 3.30 di notte a dare l'allarme dopo le urla sentite dall'appartamento attiguo. L'uomo era armato di coltello e all'arrivo dei militari si è barricato in casa minacciando di uccidere la moglie. L'ha picchiata e minacciava di gettarla dalla finestra. Sul posto anche i vigili del fuoco di Pisa e Cascina con un materasso gonfiabile nel malaugurato caso che la donna venisse lanciata. Per fortuna quest'ultima non ha riportato ferite. Nell'arco della notte il 30enne ha lanciato alcuni oggetti dalla finestra, finendo per danneggiare le auto vicine. Dopo la perquisizione, oltre al coltello usato dall'uomo, sono stati trovati anche 24 grammi di cocaina.

