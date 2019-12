Campioni del motociclismo crescono: premiati Scarpelli e Pasquali a Vaglia

Sabato 21 Dicembre alle ore 11 presso il Palazzo Comunale di Vaglia saranno consegnati i riconoscimenti per meriti sportivi a due atleti residenti nel Comune che si sono particolarmente distinti: Niccolò Scarpelli, Campione Italiano 2017 e Campione Italiano e Assoluti d’Italia 2018 di Enduro Classe Senior 250CC e Francesco Pasquali per aver vinto insieme alla sua squadra il Trofeo delle Regioni di Trial 2019 portando la Toscana a vincere il primo posto. Questo riconoscimento nasce per iniziativa del Sindaco Leonardo Borchi, dell' Assessore allo Sport Riccardo Impallomeni e dei Consiglieri delegati allo Sport Galileo Sesia e Leonardo Lelli con lo scopo di creare un appuntamento annuale per portare a conoscenza dei cittadini coloro che nel Comune di Vaglia si distinguono per impegno e risultati nell'ambito dello sport. “ Lo sport è il nostro miglior salva giovani - ha affermato il Consigliere Galileo Sesia - il messaggio trasversale che vogliamo dare è in primis la gratificazione per chi con sacrificio si distingue in questo ambito, insieme a una forte e importante sensibilizzazione per lo sport, in particolare per gli sport minori, per cercare di far emergere uno spirito di emulazione, invitando e invogliando i giovani ad una vita piacevole e sana, lontano da mondi inutili”. Obiettivo dell'Amministrazione comunale è di raccogliere e diffondere quante più informazioni possibili in merito a donne ed uomini che si siano distinti in questo campo, in modo che siano di esempio ai più giovani invogliandoli ad avvicinarsi alle discipline sportive. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla premiazione.

Fonte: Pro Loco Vaglia

Tutte le notizie di Motori