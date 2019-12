Cinque anni di funzioni associate tra Montaione e Gambassi Terme: accordo in contemporanea

Ieri sera hanno avuto luogo, in contemporanea, i consigli comunali di Gambassi Terme e Montaione aventi, come argomento principale all'ordine del giorno, il prolungamento delle funzioni associate fino al 31 dicembre 2024.

La scelta di svolgere questo consiglio comunale in contemporanea assume un importante valore simbolico. Non era infatti obbligatorio ma si è voluta fare questa scelta per sottolineare l'importanza dell'accordo e del muoversi entrambi in una direzione condivisa.

Avremmo voluto tenere un Consiglio riunito con i consiglieri di Gambassi Terme e Montaione ma, valutata la complessità legale della attuazione, si è scelta la via della contemporaneità per andare a rinnovare questa importante forma di mutua collaborazione fra i 2 enti fino alla fine del presente mandato (la scadenza al 31.12.2024, consentirà alla futura amministrazione di avere il tempo necessario per valutare se rinnovare o meno l'accordo).

Il prolungamento della associazione delle principali funzioni (Affari Generali, Assetto del Territorio, Edilizia, Servizi Finanziari e Scuola-Cultura) non è stato un atto dovuto ma si è invece trattato di una scelta politica che va oltre all'obbligo legislativo (per il quale al momento,non essendoci novità da parte del legislatore è previsto l'obbligo fino al 31.12.2019 - DL 135/2018).

E proprio la scelta politica è l'essenza dei 2 consigli svolti ieri sera, in cui si è espressa nell'intenzione condivisa di continuare la collaborazione fra enti confinanti.

Le funzioni associate, attuate dall'anno 2014, non sono state di facile gestione e sviluppo, vista la mole di adempimenti da accordare e le abitudini lavorative da modificare ma hanno dimostrato di avere una grande potenzialità e utilità per i due Comuni.

L'esercizio delle funzioni associate è pertanto andato oltre alla mera applicazione della legge, ed è stato strutturato in modo da ottenere la massima potenzialità degli uffici. L'ottimizzazione delle risorse,oltre ad un risparmio in termini economici ottenuti anche grazie alla diminuzione delle posizioni organizzative, che sono state equalmente ripartite fra i due Comuni, ha comportato soprattutto un migliore impiego degli uffici, con una specializzazione della forza lavoro (operai, tecnici, operatori...).

La vera sostanza delle funzioni associate consiste nella collaborazione fra i territori, una collaborazione che sia proficua e sempre migliorativa,che vada a vantaggio di tutti i cittadini.

Importante sottolineare come il prolungamento delle funzioni associate sia passato all'unanimità a Gambassi Terme mentre a Montaione l'opposizione si è astenuta.

Paolo Pomponi e Paolo Campinoti, sindaci di Montaione e Gambassi Terme

