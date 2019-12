A Colle Alta arriva il Natale: gospel e degustazioni nel borgo

La magica atmosfera natalizia avvolgerà Colle Alta con luci, suoni, profumi e colori che regaleranno ai visitatori l’incanto delle suggestioni del Natale. Domenica 22 dicembre a partire dalle ore 18.30 e per l’intera serata attrazioni e momenti di musica speciali. Esibizioni musicali, celebri canzoni reinterpretate con lo spirito della musica gospel per l’avvicinarsi al Natale. A completare la colonna sonora della manifestazione, sarà la musica di tutti i live realizzati negli angoli più belli della parte Alta di Colle, in accordo perfetto con i punti per le degustazioni pronti a soddisfare i palati dei visitatori. Dalla Porta Nuova al Baluardo musica, mangiafuoco, trampolieri e regali per tutti. Gif card nei numerosi punti degli esercenti aderenti all’iniziativa.

Il programma BALUARDO dalle ore 18:30 “BOTTEGA ROOTS on the street-food” ore 21:30 Live: GAJE’ GIPSY SWING, MILLE LUCI “In front of…” ore 19:00 Live: GIULIA GALLIANI & ANDREA MUCCIARELLI; DUOMO ore 21:30 Live: SISTERS AND BROTHERS GOSPEL CHOIR ENSEMBLE, PIAZZA S.CATERINA ore 19:00 Live: MAX PANCONI Rock’n’Roll Trio, VIA GRACCO DEL SECCO ore 19:00 Live: GIPSY CARAVAN “buskers show”. Spettacoli musicali a cura di “B-Side Eventi”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Colle di Val d'Elsa