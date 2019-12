Concerto di Capodanno a Poggio a Caiano: programma e prenotazioni

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria per il Concerto di Capodanno dell’Orchestra delle Colline Medicee, in programma per il giorno 1 gennaio 2020 alle ore 17 nella Sala della Giostra del Palazzo comunale di Poggio a Caiano.

Per prenotare, è possibile telefonare al numero 055.8701201, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.

Per il concerto di Capodanno, promosso dal Comune di Poggio a Caiano, continua la collaborazione con la Scuola di Musica l’Ottava giunta questo anno all’undicesimo anno. Gli artisti impegnati sono allievi della scuola, componenti del corpo docenti e altri professionisti, ma anche allievi provenienti da altre importanti istituzioni musicali, come il Liceo Musicale di Prato, il Liceo Musicale di Firenze e la scuola Verdi di Prato, l’orchestra di Montespertoli.

Il programma del concerto spazia dalla musica del Settecento fino alle classiche colonne sonore di film famosi. Saranno eseguite musiche di Rossini, Mozart, Strauss, ma anche Morricone e Rota, per citarne alcuni.

Le parti solistiche sono spesso affidate ad allievi particolarmente meritevoli per le loro qualità musicali.

La direzione dell’orchestra è affidata a Massimo Annibali e la direzione artistica ad Alessandro Bernardi.

Di seguito il programma:

G.Rossini - Ouverture da “Il Signor Bruschino”

W.A.Mozart - “Deh vieni alla finestra” (Don Giovanni) (Con il baritono Lorenzo Del Panta).

G. Sibaldi - Tema Amaranta (Il Paradiso all’improvviso)

H.Zimmer - Tennessee (Pearl Arbour)

Audiomachine - Above and Beyond

E. Morricone - La Califfa (Con l’oboe Leonardo Sona)

E. Morricone - Gabriel’s oboe (Mission) (Con l’oboe Leonardo Sona)

J.Barry - I had a farm in Africa

R.Hutter - Das Model

A.Silvestri - Forrest Gump

N.Rota - Il Padrino (Con la tromba Simone Tei)

N.Rota - Valzer del Commiato (Il Gattopardo)

A.Adam - Giselle – Galop

R. Strauss - Valzer da “Sul Bel Danubio Blu”

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa

