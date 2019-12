'Controllo di Vicinato' in Questura a Pisa: 20 gruppi attivi nel Comune

Oggi pomeriggio si sono riuniti in Questura i coordinatori cittadini individuati in riferimento alla attuazione del protocollo d'intesa del progetto "Controllo di Vicinato" siglato tra la Prefettura di Pisa e il Comune di Pisa.

La formazione dei coordinatori e l'organizzazione di periodici incontri con le forze di polizia è fondamentale per far crescere e perfezionare il progetto, per migliorare la sicurezza urbana con la partecipazione dei cittadini e dei residenti che possono fornire in sicurezza ogni informazione utile ai fini preventivi e repressivi ed interloquire efficacemente con le forze di polizia .