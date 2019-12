Corso di animatore artistico e culturale: prossime date a Santa Maria a Monte

CORSO DI ANIMATORE ARTISTICO E CULTURALE

L’Associazione Culturale I Pensieri di Bò, fondata da Franco Di Corcia Jr, organizza il corso professionale per Animatore Artistico e Culturale con bambini e ragazzi.

Il corso, teorico e pratico, nasce con l’obiettivo di formare figure professionali fornendo strumenti concreti per progettare, organizzare, gestire e comunicare attività artistiche e culturali all’interno di un settore sempre in costante crescita come quello dell’animazione.

Il corso si svolgerà presso il Teatro di Santa Maria a Monte ed avrà una durata di 16 ore articolate in un fine-settimana.

Le lezioni saranno tenute da Franco Di Corcia Jr, formatore dei linguaggi artistici nonché attore, regista, drammaturgo e Direttore Artistico del Teatro di Bò.

Le prossime date sono:

Sabato 18 gennaio 2020

Domenica 19 gennaio 2020

Costo: Euro 250,00

Per Info ed Iscrizioni:

371/1272850 – info@teatrodibo.it

