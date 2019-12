A Cascina i carabinieri hanno arrestato un 31enne di origine marocchina per evasione dagli arresti domiciliari, a cui era sottoposto per una serie di reati commessi nel circondario pistoiese. I militari, nel corso della consueta vigilanza, non trovando l’uomo al domicilio destinato a luogo di restrizione, lo hanno sorpreso all’esterno dell’abitazione, traendolo in arresto in flagranza di reato.

