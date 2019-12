Due fucecchiesi sono stati eletti nel Consiglio nazionale dell’Anmil, l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. Nelle consultazioni che si sono svolte sabato scorso 14 dicembre a Sesto Fiorentino, infatti, sono stati eletti Evaretto Niccolai, già presidente della sezione provinciale dell’Anmil, che è stato nominato sia per il Consiglio nazionale che per quello regionale, e Luana Beconcini, eletta per il Consiglio nazionale.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

