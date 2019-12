Una colonnina bancomat è stata rubata all'ingresso di un negozio di cambiavalute a Firenze, in zona stazione SMN, in via Santa Caterina da Siena a Firenze. I ladri hanno potuto rimuovere la grossa catena che bloccava la cancellata a protezione del negozio. Dopo sono riusciti a portare via la colonnina e, a quanto pare secondo le testimonianze di alcune persone, a caricarlo su un'auto. La polizia sta indagando, il bottino non è ancora stato quantificato.

