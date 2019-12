'La Costituzione ha cura anche di Me': premiazioni al Russel-Newton

Oggi pomeriggio alle 15.30, nell’Auditorium dell’Istituto Russell-Newton si terrà la serata conclusiva del progetto "La Costituzione ha cura anche di Me", proposto dall’Associazione La Fonte Cercina, e completamente finanziato dalla Fondazione Marchi, con lo scopo di diffondere fra i giovani i principi della Costituzione Italiana e in particolare all’inclusione dei disabili nel mondo del lavoro.

Il progetto, iniziato a gennaio 2019, ha visto coinvolte due classi quarte dell’Istituto Russell-Newton, una dello scientifico e una delle risorse umane coadiuvati dal professor Luca Gargiulo.

Si è articolato in quattro fasi alle quali hanno partecipato l’Istituto Russell-Newton di Scandicci e l’IISS Calamandrei di Sesto Fiorentino, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. Dopo alcune ore di formazione, in aula con esperti giuristi, e delle giornate di lavoro in affiancamento a degli ospiti, persone disabili dell’Associazione, con la supervisione di operatori esperti, ogni classe ha prodotto un lavoro dimostrando che le leggi non sono concetti astratti ma che si concretizzano in un diritto reale ed in un impegno di cittadinanza attiva.

Questo pomeriggio, a conclusione del percorso formativo è stato premiato il lavoro più meritevole, quello del Russell-Newton, la classe 4°U del settore Scienze Umane, che meglio ha dimostrato la conoscenza dei principi contenuti nella Costituzione.

Il premio consiste in una cena gratuita offerta dall’Associazione La Fonte ai componenti della classe, ai docenti, al Dirigente Scolastico Anna Maria Addabbo e agli esperti intervenuti durante lo sviluppo del progetto.

Fonte: Russel-Newton - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Scandicci